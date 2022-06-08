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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 руб. впервые с 26 мая

16:00 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи в среду опустился ниже 60 руб. впервые с 26 мая, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:12 мск, курс доллара снизился на 1,79% — до 59,95 руб.

К 14:25 мск курс доллара ускорил падение до 59,65 руб. (-2,28%), курс евро снижается до 63,46 руб. (-3,26%).

В то же время индекс Мосбиржи растет на 1,5% — до 2 325,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,05%, до 1 228,28 пункта.

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