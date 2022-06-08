В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,2

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вечером в среду в Иркутской области. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 97 км к востоку от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км.

Сильные подземные толчки ощутили в Иркутске. Информация о сейсмособытии уточняется.