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НОВОСТИ

В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,2

16:12 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вечером в среду в Иркутской области. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 97 км к востоку от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км.

Сильные подземные толчки ощутили в Иркутске. Информация о сейсмособытии уточняется.

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