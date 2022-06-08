Британия поставит Украине три системы залпового огня, США — десять - СМИ
16:32 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания направит на Украину всего три реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, по крайней мере, на первом этапе. Об этом сообщила в среду британская газета «Таймс».
Издание обращает внимание на то, что США, которые также обещали поставить аналогичные РСЗО Украине, направят не более 10 систем. Газета уточняет, что украинская армия, по мнению Киева, нуждается в более чем 60 подобных системах.
На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон передаст Украине РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км. Уоллес также рассказал, что украинские войска будут обучаться применению систем в Великобритании с тем, чтобы «они могли максимизировать их эффект».
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