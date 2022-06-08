Порошенко вернулся на Украину — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко, который несколько дней назад сумел покинуть Украину под предлогом участия во встрече членов Европейской народной партии в Нидерландах, вернулся на родину. Об этом в среду сообщает издание «Страна».

«Порошенко уже во Львове», — написало издание в своем телеграм-канале и опубликовало ролик, на котором видно экс-президента. «Судя по видео, [Порошенко] на похоронах Алексея Портмана, бойца 80-й десантно-штурмовой бригады», — отмечает издание.

Срок заграничной командировки Порошенко истек 2 июня. Однако еще два дня назад украинские СМИ распространили видеозапись, на которой экс-глава государства запечатлен гуляющим по улицам Лондона.