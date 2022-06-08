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НОВОСТИ

Мосгордума поддержала решение горожан назвать площадь у посольства США в честь ДНР

17:22 08.06.2022

Московские парламентарии поддержали принятое в ходе голосования на платформе «Активный гражданин» решение о том, что территория у посольства США должна называться площадью Донецкой Народной Республики. «Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в Москве «Площадью Донецкой Народной Республики», - сообщает Мосгордума в своем Telegram-канале.

Идею о наименовании безымянной территории в Пресненском районе Москвы в честь ДНР 18 мая выступили четыре депутатских объединения Мосгордумы - «Единая Россия», КПРФ, «Моя Москва» и «Справедливая Россия». Территория расположена на пересечении Большого Девятинского переулка и улицы Конюшковской.

В рамках столичного проекта онлайн-опросов «Активный гражданин» было проведено голосование и максимальное количество голосов получил вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».

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