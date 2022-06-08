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Более тысячи случаев оспы обезьян зарегистрированы в 29 странах - ВОЗ

17:40 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более 1 000 подтвержденных случаев оспы обезьян, эти данные поступили из 29 стран, не являющихся эндемичными для этого заболевания. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ВОЗ поступили сообщения о более чем тысяче подтвержденных случаев оспы обезьян из 29 стран, которые не являются эндемичными», — сказал он.

Ранее ТАСС, опираясь на собственные подсчеты на основе данных ВОЗ и заявлений властей разных государств, сообщил, что число инфицированных оспой обезьян в мире с начала весны в странах пределами Африки составило 1 046.

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