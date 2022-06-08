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Мосгордума: Площадь Луганской Народной Республики должна появиться у посольства ФРГ

17:46 08.06.2022

Московские депутаты предлагают назвать территорию у посольства Германии Площадью Луганской Народной Республики. Ранее они столичные парламентарии высказали идею наименования участка у посольства США в честь ДНР и горожане в ходе онлайн-голосования выбрали для нее название.

Напомним, в правительство Москвы поступили обращения горожан, которые предлагали разные варианты названия безымянной территории около американского посольства. Накануне на портале «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором приняли участие более 278 тыс. человек, имеющие полную учетную запись на mos. ru. Вариант «Площадь Донецкой Народной Республики» набрал максимальное количество голосов (около 44%), при этом в условиях голосования сообщается указано, что в Москве также выберут еще одну площадь или улицу, которая получит наименование в честь Луганской Народной Республики.

«Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России Площадью Донецкой Народной Республики и предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Федеративной Республики Германия», – сообщают представители Мосгордумы в своем Telegram-канале.

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