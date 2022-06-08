Тема Украины в британских СМИ отходит на второй план - Посол Келин
18:40 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вы знаете, сейчас весь украинский сюжет ушел на второй план, я должен сказать, в газетах. <…> Если раньше, ну скажем, недели три назад [Украине] обязательно был посвящен разворот с душераздирающими фотографиями, с интервью, некими придуманными историями, как правило, такими тоже злобными достаточно в наш адрес, то сейчас здесь осталась одна полоса всего где-то в середине газеты, и на ней буквально несколько сообщений, если нет крупных новостей», — сказал он.
Келин добавил, что тональность британских СМИ изменилась, они не скрывают, что у Украины нет сил и возможностей проводить наступательные операции, и признают, что «так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим в Донбассе». По его словам, издания не прекращают призывы накачивать Украину вооружением.
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