Тема Украины в британских СМИ отходит на второй план - Посол Келин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские СМИ все меньше уделяют внимание происходящему на Украине, «украинский сюжет» в изданиях ушел на второй план. Об этом заявил в среду посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Вы знаете, сейчас весь украинский сюжет ушел на второй план, я должен сказать, в газетах. <…> Если раньше, ну скажем, недели три назад [Украине] обязательно был посвящен разворот с душераздирающими фотографиями, с интервью, некими придуманными историями, как правило, такими тоже злобными достаточно в наш адрес, то сейчас здесь осталась одна полоса всего где-то в середине газеты, и на ней буквально несколько сообщений, если нет крупных новостей», — сказал он.

Келин добавил, что тональность британских СМИ изменилась, они не скрывают, что у Украины нет сил и возможностей проводить наступательные операции, и признают, что «так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим в Донбассе». По его словам, издания не прекращают призывы накачивать Украину вооружением.