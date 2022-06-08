Алжиром приостановлен договор о дружбе и добрососедстве с Испанией
19:30 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Позиция правительства Испании противоречит нормам международного права <…> и способствует ухудшению ситуации в Западной Сахаре и во всем регионе. Поэтому Алжир решил немедленно приостановить действие договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенного с Королевством Испания 8 октября 2002 года», — говорится в заявлении.
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