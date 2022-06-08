Алжиром приостановлен договор о дружбе и добрососедстве с Испанией

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алжир в срочном порядке приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией из-за позиции королевства по Западной Сахаре. Об этом в среду заявила канцелярия президента, текст заявления приводит алжирское государственное информагентство Альжери Пресс Сервис.

«Позиция правительства Испании противоречит нормам международного права <…> и способствует ухудшению ситуации в Западной Сахаре и во всем регионе. Поэтому Алжир решил немедленно приостановить действие договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенного с Королевством Испания 8 октября 2002 года», — говорится в заявлении.