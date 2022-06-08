Генсек ООН: Продовольствие и удобрения России должны быть возвращены на мировые рынки
19:50 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Во-первых, нам необходимо привнести стабильность на мировые продовольственные и энергетические рынки, чтобы разорвать круг повышения цен и облегчить [положение] развивающихся стран, — сказал он. — Украинское продовольствие, а также продовольствие и удобрения России должны быть возвращены на мировые рынки, несмотря на [конфликт]».
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