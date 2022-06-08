Генсек ООН: Продовольствие и удобрения России должны быть возвращены на мировые рынки

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сельхозпродукция Украины, а также продовольствие и удобрения из России должны быть возвращены на мировые рынки, несмотря на конфликт. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

«Во-первых, нам необходимо привнести стабильность на мировые продовольственные и энергетические рынки, чтобы разорвать круг повышения цен и облегчить [положение] развивающихся стран, — сказал он. — Украинское продовольствие, а также продовольствие и удобрения России должны быть возвращены на мировые рынки, несмотря на [конфликт]».