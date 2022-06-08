Siemens проиграл РЖД арбитраж по передаче оборудования российской компании
20:00 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — указано в карточке дела.
Ходатайство об отмене обеспечительных мер, согласно данным картотеки, было подано 1 июня, а днем ранее Siemens Mobility заявила апелляционную жалобу на сам иск ОАО «РЖД» от 26 апреля. В нем российская компания потребовала признать недействительным одностороннее расторжение немецким контрагентом договора 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов и обязать ответчика исполнять контрактные обязательства.
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