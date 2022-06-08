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Siemens проиграл РЖД арбитраж по передаче оборудования российской компании

20:00 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без удовлетворения ходатайство компании Siemens Mobility GmbH (ООО «Сименс мобильность») об отмене обеспечительных мер по иску ОАО «Российские железные дороги», которые предусматривают передачу российской компании оборудования для ремонта высокоскоростных поездов. Соответствующая информация опубликована в среду на портале «Электронное правосудие».

«Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — указано в карточке дела.

Ходатайство об отмене обеспечительных мер, согласно данным картотеки, было подано 1 июня, а днем ранее Siemens Mobility заявила апелляционную жалобу на сам иск ОАО «РЖД» от 26 апреля. В нем российская компания потребовала признать недействительным одностороннее расторжение немецким контрагентом договора 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов и обязать ответчика исполнять контрактные обязательства.

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