0
0
166
НОВОСТИ

Правительство ДНР отправлено в отставку

19:47 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал в среду указ об отставке премьер-министра и правительства республики.

«Объявить об отставке правительства ДНР», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы республики. Документ предписывает освободить от должности председателя правительства Александра Ананченко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 08.06.2022
Siemens проиграл РЖД арбитраж по передаче оборудования российской компании
0
171
19:57 08.06.2022
Сбер представил новую инвестиционную стратегию «Халяльные инвестиции»
0
142
19:50 08.06.2022
Генсек ООН: Продовольствие и удобрения России должны быть возвращены на мировые рынки
0
167
19:40 08.06.2022
Турция пока не собирается говорить "добро пожаловать в НАТО" Финляндии и Швеции
0
160
19:30 08.06.2022
Алжиром приостановлен договор о дружбе и добрососедстве с Испанией
0
180
18:42 08.06.2022
Вице-президент Сбербанка рассказал об уроках кибервойны
0
244
18:40 08.06.2022
Тема Украины в британских СМИ отходит на второй план - Посол Келин
0
242
18:23 08.06.2022
Германия увеличит свое военное присутствие в Литве до 1,5 тыс. военных - СМИ
0
245
17:46 08.06.2022
Мосгордума: Площадь Луганской Народной Республики должна появиться у посольства ФРГ
0
264
17:40 08.06.2022
Более тысячи случаев оспы обезьян зарегистрированы в 29 странах - ВОЗ
0
263

Возврат к списку