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НОВОСТИ

Сбер представил новую инвестиционную стратегию «Халяльные инвестиции»

19:57 08.06.2022

Клиентам Сбера стала доступна новая стратегия доверительного управления «Халяльные инвестиции», которая инвестирует в ценные бумаги в соответствии с нормами шариата.

Инвестиционная стратегия нацелена на прирост капитала в долгосрочной перспективе за счет приобретения акций из индекса Мосбиржи исламских инвестиций. В его состав включены бумаги только тех компаний, которые исламский аудитор проверил на соответствие нормам шариата, нормам международных стандартов и правил шариат-комплаенса.

Так, в индекс не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг. Помимо ограничений на виды деятельности присутствует ограничение на включение в индекс по уровню долга компаний и их финансовому положению.

Среди эмитентов – такие крупные корпорации, как «АЛРОСА», «Татнефть» и другие. Дивиденды реинвестируются, увеличивая тело фонда. Вознаграждение за управление составляет 0,6% годовых.

Халяльное инвестирование – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Инвестировать в новую стратегию доверительного управления можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и в отделениях банка.

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