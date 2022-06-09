Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»

09:05 Источник: Известия

Президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране. Об этом политик заявил 8 июня в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела. «Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал американский лидер, отметив, что больше всего рост цен отмечен на продукты и бензин.

Как в ответ отметил телеведущий, инфляция «убивает» Байдена. Известия

