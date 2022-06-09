Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»
09:05 09.06.2022 Источник: Известия
Президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране. Об этом политик заявил 8 июня в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела. «Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал американский лидер, отметив, что больше всего рост цен отмечен на продукты и бензин.
Как в ответ отметил телеведущий, инфляция «убивает» Байдена. Известия
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