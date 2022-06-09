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Поляки выступили против предоставления пособий украинцам - Rzeczpospolita

09:20 09.06.2022 Источник: Lenta.ru

Большинство жителей Польши выступили против предоставления местных социальных пособий украинцам. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.

Так, на получение украинцами таких же по размеру социальных пособий, как и у местных жителей, согласен лишь каждый седьмой гражданин Польши. При этом 81 процент опрошенных согласен на проживание украинцев в Польше, а 64 процента не будут против брака своего ребенка с гражданином Украины. «Так почему же, когда речь заходит о деньгах, мы не хотим делиться?» — интересуются журналисты.

В статье говорится, что в целом поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину. «Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи, в этом плане наша благосклонность резко падает», — отмечают авторы. При этом, по мнению социолога Марчина Думы, отношение поляков к украинцам не так однозначно. «Мы слышим: тут инфляция, высокие цены, все в проигрыше, а они приезжают и могут не работать, а лишь получать льготы», — пояснил он.  Lenta.Ru

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