Рост российской экономики продолжается, несмотря на санкционное давление — вице-премьер
10:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика продолжает расти вопреки существующему санкционному давлению. Об этом заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Санкционное давление направлено на то, чтобы ослабить российскую экономику. Авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть страны — члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши интеграционные связи. Но благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и Банком России, экономическая война против нашей страны пошла не по плану тех, кто ее развязал», — сказал он в ходе проходящей в Нур-Султане конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС».
По его словам, в России продолжается рост экономики, за последние четыре месяца он составил порядка 1,7%. «В мае инфляция практически остановилась, последнюю неделю мая ее уровень составлял 0%, на прошлой неделе мы вошли в дефляцию», — пояснил Оверчук.
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