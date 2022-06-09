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НОВОСТИ

Поставки в Россию товаров из США обновили минимум за 20 лет

10:05 09.06.2022 Источник: РБК

После падения американского экспорта товаров в Россию почти в пять раз в марте 2022 года по сравнению с февралем свежая статистика США за апрель показала дальнейшее схлопывание американо-российской торговли. Ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении составил $89,1 млн против $101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года.  РБК

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