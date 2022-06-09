Частные космические компании США являются агентами ЦРУ или Пентагона - Рогозин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компании — представители частной космонавтики США являются или подрядчиками Пентагона, или агентами ЦРУ. Такое мнение выразил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что комитет по вооруженным силам Конгресса США принял решение о расширении использования спутников частных компаний США для разведки ситуации на Украине.

«Не надо нам рассказывать сказки про „частную космонавтику“ США. В лучшем случае они являются доверенными подрядчиками Пентагона, в худшем — агентами Пентагона или ЦРУ под личиной „частных независимых компаний“, — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Если бы это было не так, подчеркнул глава Роскосмоса, привлечение таких компаний к сбору шпионской информации по Украине и России не потребовало бы сбора комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

«Если этот вопрос является предметом законодательного регулирования, то это означает, что либо частные компании — владельцы спутниковых орбитальных группировок таковыми, т. е. „частными“ компаниями не являются и представляют собой контролируемый Пентагоном сегмент рынка космических сервисов, либо эти компании сидят на игле бюджетного финансирования, например, субсидии Минсвязи США», — подчеркнул Рогозин.

В качестве примера гендиректор госкорпорации привел компанию Starlink Илона Маска, которая «выращивается» за счет 20 млрд долларов правительственных субсидий, а не личных средств владельца.