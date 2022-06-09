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Спецпредставитель президента назвал "островизацию" в качестве сценария развития России

10:32 09.06.2022 Источник: РБК

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков в качестве наиболее вероятной модели развития страны на ближайшие 10–15 лет в колонке для РБК назвал сценарий «островизации», под которым он понимает разделение крупных технико-экономических блоков.

Песков ожидает практически гарантированное сворачивание глобализма в мире и конец глобальной системы безопасности XX века. «Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — указал он.

Технологический суверенитет должен обеспечивать безопасность, получение энергии, продовольственную независимость, снабжение товарами первой необходимости, достижение транспортной связности, производства информации и средств производства.

Песков отметил, что технологический суверенитет не предполагает полную изоляцию страны, а его достижение является на данный период основной задачей для РФ, США, Китая и, возможно, Индии.

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