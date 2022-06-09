Президент Польши заявил, что его страна поставила Украине оружие на сумму $2 млрд

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поставила Украине вооружения на общую сумму в размере 2 млрд долларов.

Дуда отметил, что Украина нуждается в тяжелых вооружениях, в том числе в танках. «Я разговаривал с президентом [Украины Владимиром] Зеленским два дня назад. Он снова обратился ко мне с просьбой», — сказал польский президент в интервью немецкой газете «Бильд», опубликованном в четверг. «Мы отправили туда танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать», — добавил он.

«Мы направили почти 100 единиц бронетехники и оружие. Винтовки, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности вооружений на сумму 2 млрд долларов», — подчеркнул Дуда, отметив, что «это огромные затраты, однако польская сторона понимает необходимость». При этом он призвал всех, у кого есть такая возможность, поставить Киеву оружие, например, артиллерию.

Касаясь вопроса о так называемом круговом обмене, предполагающем передачу ФРГ польской армии немецких танков Leopard («Леопард») взамен отправленных республикой на Украину Т-72, Дуда сообщил, что Польша пока ничего не получила. «Мне ничего не известно о том, что мы получили поддержку с германской стороны, если бы речь шла о танках», — подытожил он. «Для нас само собой разумеется, что за старые советские танки, которые мы поставили на Украину [в количестве] 240 штук, мы получим несколько танков Leopard из Германии, не самые современные. Потому что у нас в Польше старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить запас», — сказал президент Польши, отметив, однако, что, «насколько ему известно, Польша ничего не получила».

В заключение Дуда указал, что Польша ведет переговоры о приобретении новых танков и ожидает поставок из Германии. «Да, конечно, мы отдали свои танки, и вместо них у нас теперь ничего нет, — заявил польский президент. — В настоящее время мы ведем переговоры о [приобретении] новых танков».

«Мы подписали контракт с США на поставку 250 новых танков. Наш министр обороны сейчас был в Южной Корее, чтобы обсудить закупку более легких южнокорейских танков, около 300 единиц», — подчеркнул он, признав, что «это вопрос нескольких лет, прежде чем продукция будет доставлена польской стороне». «Если бы сегодня у нас было какое-то количество старых серийных немецких танков, чтобы укрепить нашу безопасность в будущем, мы были бы очень благодарны», — заключил он.