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НОВОСТИ

Место японских рыболовов у Курильских островов займут российские компании — Трутнев

11:05 09.06.2022

Оставленные японскими рыбаками акватории вокруг Курильских островов, где они ранее занимались рыбодобычей по приостановленному межправительственному соглашению, быстро займут отечественные рыболовецкие компании. Такое мнение выразил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев четверг во время пленарного заседания Дальневосточного медиасаммита.

«У нас определенный дефицит тех территорий, где можно продуктивно ловить рыбу, добывать морепродукты. Поэтому здесь конкуренция, я уверен в том, что на это место придут наши российские рыболовецкие компании», — отметил Трутнев.

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