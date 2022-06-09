Место японских рыболовов у Курильских островов займут российские компании — Трутнев

11:05

Оставленные японскими рыбаками акватории вокруг Курильских островов, где они ранее занимались рыбодобычей по приостановленному межправительственному соглашению, быстро займут отечественные рыболовецкие компании. Такое мнение выразил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев четверг во время пленарного заседания Дальневосточного медиасаммита.

«У нас определенный дефицит тех территорий, где можно продуктивно ловить рыбу, добывать морепродукты. Поэтому здесь конкуренция, я уверен в том, что на это место придут наши российские рыболовецкие компании», — отметил Трутнев.