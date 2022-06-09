Андрей Воробьев рассказал о развитии туризма и организации летнего отдыха в Подмосковье

11:30

Фото пресс-службы губернатора

Московской области

Губернатор Московской областив интервью на радио Sputnik рассказал о старте летнего сезона, развитии туризма, новых маршрутах по Подмосковью, организации детского отдыха, создании инфраструктуры на территориях СНТ.

«Регион растет, туристов приезжает очень много, качество сервиса улучшается. В этом году мы видим огромный запрос на отдых – это и отели, и пансионаты, и активный отдых, и спорт, и глэмпинги. В общем, все то, что позволяет провести уикэнд и даже отпуск. Поэтому для нас туризм все больше становится индустрией, которой мы с удовольствием уделяем внимание», – сказал Андрей Воробьёв.

Ожидается, что в этом году Подмосковье посетят 16 млн туристов. Губернатор отметил, что места размещения в регионе пользуются большим спросом, бронь сейчас составляет 85%. Для удобства жителей и гостей Московской области вся информация об отелях, маршрутах, достопримечательностях, фестивалях, которые проходят в Подмосковье, собрана на портале.

В регионе не только создают более качественный сервис для туристов, но и улучшают условия для ведения бизнеса.

«Инвестиции в эту сферу мы видим хорошие. Всегда хочется больше, поэтому мы выделяем в отдельную программу компенсацию за инфраструктуру – если ты подводишь к объекту туристического назначения газ, воду, электричество. Это стимулы, которые работают и привлекают все больше проектов в Московскую область, – отметил Андрей Воробьёв. – Плюс земля. Мы рассматриваем возможность бесплатного предоставления земли, если ты инвестируешь под рекреацию, гостиничный комплекс, агротуризм».

В Подмосковье 923 отеля, 183 парка, 5 лесопарков, 78 конных клубов, 39 ферм, 25 яхт-клубов, а также 11 гольф-клубов. Для комфортного отдыха у воды в этом году оборудовали более 200 пляжей. В июне после обновления откроются еще 15 – в Дмитрове, Дубне, Богородском, Егорьевске, Истре, Клину, Коломне, Красногорске, Луховицах, Лыткарине, Люберцах, Орехово-Зуеве, Ступине, Талдоме, Фрязине. Все подмосковные пляжи нанесены на Яндекс.Карты, также как и велодорожки, которые очень востребованы в регионе.

Для туристов организованы разнообразные маршруты - паломнические, исторические, спортивные, экстремальные, семейные. Популярность набирают глэмпинги, сейчас в Подмосковье их 24 – больше всего в России. Они расположены в самых красивых и живописных местах, работают по единому стандарту: туалет, ресторан, парковка, вай-фай, пространство для активного отдыха.

Наиболее популярные места у туристов – музей «Новый Иерусалим» в Истре, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, музей-усадьба «Абрамцево» и музей-заповедник в Сергиевом Посаде, Серпуховский историко-художественный музей, музей-заповедник «Коломенский кремль», музей П.И. Чайковского в Клину, парк «Патриот» и музейный комплекс «Дорога памяти» в Одинцове.

«У нас большой запрос на рыбалку, спортивные мероприятия. В частности, в эти выходные прошла гонка в Волоколамске, которую организовывает Gran Fondo. Мы проводим соревнования во дворах, куда приезжают мастера нашего российского футбола и всячески пропагандируют здоровый образ жизни, – сказал Андрей Воробьёв. – В августе пройдет популярное мероприятие «Сыр. Пир. Мир», на которое приходят десятки тысяч людей. С 1 по 10 июля – фестиваль Чайковского. Впереди много мероприятий».

Фестиваль Чайковского, а также многие музеи можно бесплатно посетить по «Пушкинской карте», на которой сейчас лимит – 5000 рублей. Эта программа стартовала 1 сентября прошлого года по инициативе Президента. Благодаря ей молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, фестивали за государственный счёт. В Московской области оформлено уже 236 тыс. таких карт.

«У нас работают все федеральные программы, безусловно, это касается и летнего отдыха. В Подмосковье 115 летних лагерей, 100 тыс. путевок. Также 25 тыс. льготных путевок для многодетных семей, в том числе на море. Все эти программы работают и очень востребованы, – подчеркнул Андрей Воробьёв. – Есть частные лагеря, есть муниципальные, и, кстати, наши флагманские школы, например, гимназия Примакова открывает летний лагерь. Ты можешь язык учить и вести активный образ жизни. Все эти направления мы стараемся поддерживать. Ключевая задача – регулярная модернизация летних лагерей, как по форме, так и по содержанию, внедрение интересных программ, чтобы ребенку хотелось туда ехать, знакомиться, узнавать что-то новое и полезное для его жизни».

Чтобы родителям было проще ориентироваться, вся информация собрана на портале. Там указаны адреса лагерей, какие требуются справки и как получить кешбэк.

Более 40% площади Московской области – лесные территории. Для создания комфорта, в прошлом году стартовала программа «Парки в лесу». За 5 лет будет благоустроено полсотни лесопарков, первые 9 уже готовы, еще 18 – за два ближайших года. Этим летом начинаются работы в первых трех – в Лобненском, Ольгинском (Балашиха) и «Авангарде» (Электросталь).

«Мы делаем 50 парков, это большие территории – от 10 до 100 га. Это благоустройство леса – дорожка, по которой ты можешь гулять, кататься на велосипеде. Это возможность перекусить, где-то освещение, где-то видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность – вот такой стандарт мы реализуем. Программа очень востребована, мы видим, что в парки приезжает большее количество людей и проводит там много времени», – сказал Андрей Воробьёв.

Отдельное внимание губернатор уделил развитию народных художественных промыслов. Сувенирная продукция подмосковных предприятий, работающих в этой отрасли, известна на весь мир.

«У нас очень богатое культурное наследие. Гжель, Жостово, завод «Елочка» в Клину, Дулевский фарфор, Вербилки – это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся очень интересные изделия, – сказал Андрей Воробьёв. – Спасибо Владимиру Евтушенкову (АФК «Система») и Герману Грефу (Сбербанк), они сопровождают проект поддержки народных промыслов, в том числе и в постановке менеджмента. И маркетинг, чтобы это пользовалась спросом. Важные два компонента, которые, я уверен, дадут вторую жизнь народным промыслам. На этих предприятиях трудятся уникальные люди, художники, династии, и мы заинтересованы, чтобы фабрики дальше работали и радовали нас».

Еще одна тема, которую затронули в интервью – развитие ресторанов, гастрономического туризма.

«Мы во все города Подмосковья приглашаем рестораторов, но долгое время проблемой было то, что там отсутствовал поток в будние дни. Сейчас, мы видим, ситуация изменилась, и наша задача – максимально просто предоставить место для ведения ресторанного бизнеса, – отметил Андрей Воробьёв. – Наши министерства инвестиций и потребрынка вместе с главами муниципалитетов уделяют большое внимание поиску тех, кто откроет собственное дело на хорошем уровне. Часто это франшизы - если вы открываете в Подмосковье франшизу, то получаете грант от регионального Правительства. Считаю это важной работой для поддержки малого бизнеса. Мы очень заинтересованы, чтобы экономика росла, занятость и самозанятость людей была высокой».

Перспективное направление туризма – каршеринг. В Подмосковье расширяют географию путешествий на машинах, взятых в аренду, совместно с одним из лидеров на этом рынке BelkaСar. В приложении компании уже загружены новые маршруты – Сергиев Посад, Дмитров, Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, Серпухов, Коломна, Зарайск, Орехово-Зуево. А в описаниях к ним собраны основные достопримечательности и краткая информация о городах.

«Дело в том, что раньше было ограничение, но сейчас BelkaСar расширила зону вождения на летнее время, и это позволяет проще пользоваться каршерингом в Подмосковье. Тоже важная деталь, которая влияет на качество, удобство тех, кто проводит время в нашем регионе», – отметил Андрей Воробьёв.

Каждое лето в Подмосковье приезжает порядка 4 млн. дачников. В области – около 12 тыс. СНТ. Совместно с Москвой реализуется программа по созданию там качественной инфраструктуры.

«На протяжении 5 лет мы реализуем совместную программу. Ключевое – приведение в порядок электроснабжения, это всегда было ахиллесовой пятой, и дорог. Вот два приоритета. Москва помогает и деньгами, чтобы дороги к СНТ, что называется, радовали, – сказал Андрей Воробьёв. – В этом году мы начинаем большие проекты по комплексным коттеджным поселкам. Сегодня существуют государственные программы, которые позволяют дешево взять ипотечный кредит и приобрести домик. Это уже дом более высокого стандарта, где ты можешь и жить, и отдыхать на природе. Я надеюсь, что доступное индивидуальное жилье станет для Московской области нормой и визитной карточкой».