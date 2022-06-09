В ДНР начались бои за Славянск — штаб территориальной обороны

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бои за город Славянск начались в ДНР, сообщает в своем телеграм-канале штаб территориальной обороны республики.

«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — говорится в сообщении.