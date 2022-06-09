0
0
99
НОВОСТИ

В ДНР начались бои за Славянск — штаб территориальной обороны

11:32 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бои за город Славянск начались в ДНР, сообщает в своем телеграм-канале штаб территориальной обороны республики.

«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 09.06.2022
В Москве выявили 226 заразившихся коронавирусом за сутки
0
28
12:05 09.06.2022
Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки» Зуева
0
67
12:00 09.06.2022
Новый премьер-министр ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит
0
64
11:40 09.06.2022
Сбер поможет бизнесу создать собственный голос
0
107
11:30 09.06.2022
Андрей Воробьев рассказал о развитии туризма и организации летнего отдыха в Подмосковье
0
108
11:20 09.06.2022
В России выявили 3 774 случая заражения коронавирусом за сутки
0
128
11:05 09.06.2022
Место японских рыболовов у Курильских островов займут российские компании — Трутнев
0
180
11:00 09.06.2022
Президент Польши заявил, что его страна поставила Украине оружие на сумму $2 млрд
0
172
10:32 09.06.2022
Спецпредставитель президента назвал "островизацию" в качестве сценария развития России
0
280
10:20 09.06.2022
Частные космические компании США являются агентами ЦРУ или Пентагона - Рогозин
0
215

Возврат к списку