В ДНР начались бои за Славянск — штаб территориальной обороны
11:32 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бои за город Славянск начались в ДНР, сообщает в своем телеграм-канале штаб территориальной обороны республики.
«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — говорится в сообщении.
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