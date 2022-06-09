Новый премьер-министр ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интеграция Донецкой Народной Республики и России уже происходит, в республику прибыло много представителей власти от регионов для налаживания работы. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» новый премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

«Интеграция [ДНР и России] уже происходит, мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами. Здесь высадилось уже много представителей администраций, правительств, муниципалитетов», — сказал Хоценко.