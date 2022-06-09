Новый премьер-министр ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит
12:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интеграция Донецкой Народной Республики и России уже происходит, в республику прибыло много представителей власти от регионов для налаживания работы. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» новый премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
«Интеграция [ДНР и России] уже происходит, мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами. Здесь высадилось уже много представителей администраций, правительств, муниципалитетов», — сказал Хоценко.
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