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Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки» Зуева

12:05 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй кассационный суд в четверг отменил решение о замене домашнего ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева на содержание под стражей. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

«Суд, рассмотрев кассационную жалобу на решение Мосгорсуда от 21 ноября, принял решение его отменить и направить материал об избрании Сергею Зуеву меры пресечения в суд апелляционной инстанции для рассмотрения в ином составе», — сказано в решении суда.

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