В Москве выявили 226 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 226 против 290 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 772 881 случай заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 15 днем ранее, до 43 853.
НОВОСТИ
- 12:05 09.06.2022
- Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки» Зуева
- 12:00 09.06.2022
- Новый премьер-министр ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит
- 11:40 09.06.2022
- Сбер поможет бизнесу создать собственный голос
- 11:32 09.06.2022
- В ДНР начались бои за Славянск — штаб территориальной обороны
- 11:30 09.06.2022
- Андрей Воробьев рассказал о развитии туризма и организации летнего отдыха в Подмосковье
- 11:20 09.06.2022
- В России выявили 3 774 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 09.06.2022
- Место японских рыболовов у Курильских островов займут российские компании — Трутнев
- 11:00 09.06.2022
- Президент Польши заявил, что его страна поставила Украине оружие на сумму $2 млрд
- 10:32 09.06.2022
- Спецпредставитель президента назвал "островизацию" в качестве сценария развития России
- 10:20 09.06.2022
- Частные космические компании США являются агентами ЦРУ или Пентагона - Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать