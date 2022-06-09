Москва немедленно ответит в случае применения Киевом дальнобойных систем по РФ — Гаврилов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва даст немедленный ответ, если Россия будет атакована дальнобойными системами вооружения. Об этом заявил в четверг глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

«Особый упор мы сделали на поставку [Украине] дальнобойных гаубиц и РСЗО HIMARS, которые угрожают безопасности не только Донбасса, но и РФ. Мы четко заявили позицию России: если РФ будет атакована этими дальнобойными системами, ответ будет немедленным по центрам принятия решений», — сказал он.