0
0
192
НОВОСТИ

Москва немедленно ответит в случае применения Киевом дальнобойных систем по РФ — Гаврилов

12:32 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва даст немедленный ответ, если Россия будет атакована дальнобойными системами вооружения. Об этом заявил в четверг глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

«Особый упор мы сделали на поставку [Украине] дальнобойных гаубиц и РСЗО HIMARS, которые угрожают безопасности не только Донбасса, но и РФ. Мы четко заявили позицию России: если РФ будет атакована этими дальнобойными системами, ответ будет немедленным по центрам принятия решений», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 09.06.2022
Более половины россиян выступают за ограничение въезда для мигрантов — замглавы АП
0
0
13:32 09.06.2022
Рубль вновь укрепляется по отношению к доллару и евро
0
67
13:20 09.06.2022
Суд Греции отменил решение, разрешавшее конфискацию иранской нефти в пользу США
0
88
13:05 09.06.2022
Митрополит Корнилий стал лауреатом госпремии РФ за гуманитарную деятельность
0
103
13:00 09.06.2022
Передача Украине немецких РСЗО может затянуться на месяцы — СМИ
0
118
12:20 09.06.2022
В Москве выявили 226 заразившихся коронавирусом за сутки
0
157
12:05 09.06.2022
Суд признал незаконным решение арестовать ректора «Шанинки» Зуева
0
187
12:00 09.06.2022
Новый премьер-министр ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит
0
185
11:40 09.06.2022
Сбер поможет бизнесу создать собственный голос
0
212
11:32 09.06.2022
В ДНР начались бои за Славянск — штаб территориальной обороны
0
212

Возврат к списку