Москва немедленно ответит в случае применения Киевом дальнобойных систем по РФ — Гаврилов
12:32 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва даст немедленный ответ, если Россия будет атакована дальнобойными системами вооружения. Об этом заявил в четверг глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».
«Особый упор мы сделали на поставку [Украине] дальнобойных гаубиц и РСЗО HIMARS, которые угрожают безопасности не только Донбасса, но и РФ. Мы четко заявили позицию России: если РФ будет атакована этими дальнобойными системами, ответ будет немедленным по центрам принятия решений», — сказал он.
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