Передача Украине немецких РСЗО может затянуться на месяцы — СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Украине четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа Mars-II из Германии может затянуться на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации их программного обеспечения (ПО). Об этом в четверг пишет немецкая версия издания «Бизнес инсайдер».

«Перед тем, как передать Украине РСЗО, необходимо адаптировать их ПО, поскольку немецкие системы не могут использовать боеприпасы производства Великобритании и США, которыми как раз располагает Украина, — отмечает издание. — Процесс решения проблем с ПО в худшем случае может растянуться на месяцы».

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о том, что ФРГ поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, современную радиолокационную станцию, а также РСЗО Mars-2. По данным немецкой газеты «Бильд», IRIS-T могут быть развернуты на Украине только с ноября.