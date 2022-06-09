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Митрополит Корнилий стал лауреатом госпремии РФ за гуманитарную деятельность

13:05 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий (Константин Титов) стал лауреатом госпремии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2021 года. Об этом объявил в четверг советник президента РФ Владимир Толстой на брифинге в ТАСС.

«Сегодняшним указом от 9 июня 2022 года за номером 348 Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена митрополиту Московскому и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилию», — сказал Толстой.

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