Митрополит Корнилий стал лауреатом госпремии РФ за гуманитарную деятельность

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий (Константин Титов) стал лауреатом госпремии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2021 года. Об этом объявил в четверг советник президента РФ Владимир Толстой на брифинге в ТАСС.

«Сегодняшним указом от 9 июня 2022 года за номером 348 Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена митрополиту Московскому и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилию», — сказал Толстой.