Суд Греции отменил решение, разрешавшее конфискацию иранской нефти в пользу США

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд Халкиды (административный центр Эвбеи) отменил ранее вынесенное постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать Соединенным Штатам часть перевозимого груза. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, результат иска еще не был обнародован. По словам одного из источников, апелляционный "суд одобрил иск об отмене решения" и теперь вынесенный вердикт будет трудно изменить.

26 мая пресс-служба Министерства морского флота и островной политики Греции сообщила корреспонденту ТАСС в Афинах о решении передать Соединенным Штатам иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан в Греции в середине апреля и мог перевозить 115 тыс. тонн сырья.

27 мая силы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе два греческих танкера. До этого агентство Nournews сообщало, что Тегеран решил принять ответные меры в отношении Греции за задержание танкера, перевозившего иранскую нефть.