Рубль вновь укрепляется по отношению к доллару и евро
13:32 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
По данным на 10:07 мск, курс доллара падает на 0,54%, до 59,08 руб., курс евро — до 62,73 руб. (-1,35%).
Курс доллара к рублю в начале торгов снизился на 1,3% и составил 58,63 руб. Таким образом, курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 руб. впервые с 25 мая. Евро терял 2,33%, снижаясь до 62,11 руб.
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