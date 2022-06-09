Более половины россиян выступают за ограничение въезда для мигрантов — замглавы АП

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с мигрантами остается самой заметной причиной межнациональной напряженности в регионах России. Более половины россиян выступают за ограничение въезда для мигрантов, сообщил в четверг заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

«Самой заметной причиной межнациональной напряженности для российских регионов, в том числе в Уральском федеральном округе, остается миграционная ситуация — это сейчас наиболее острый вопрос. В целом по стране каждый пятый опрошенный имеет отрицательное отношение к мигрантам, 56% наших людей заявили о необходимости ограничения въезда мигрантов», — сказал Магомедов на семинаре-совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Уральского федерального округа.

Он отметил, что наиболее активно за ограничение притока мигрантов выступают жители Уральского и Центрального федеральных округов.