Более половины россиян выступают за ограничение въезда для мигрантов — замглавы АП
14:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с мигрантами остается самой заметной причиной межнациональной напряженности в регионах России. Более половины россиян выступают за ограничение въезда для мигрантов, сообщил в четверг заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
«Самой заметной причиной межнациональной напряженности для российских регионов, в том числе в Уральском федеральном округе, остается миграционная ситуация — это сейчас наиболее острый вопрос. В целом по стране каждый пятый опрошенный имеет отрицательное отношение к мигрантам, 56% наших людей заявили о необходимости ограничения въезда мигрантов», — сказал Магомедов на семинаре-совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Уральского федерального округа.
Он отметил, что наиболее активно за ограничение притока мигрантов выступают жители Уральского и Центрального федеральных округов.
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