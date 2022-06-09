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В промзоне Северодонецка бойцы ВСУ удерживают около 300 мирных граждан — помощник главы ЧР

14:12 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В промышленной зоне Северодонецка находятся около 300 мирных граждан, которых на заминированной территории удерживают бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг в прямом эфире канала «Россия-1» помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов со ссылкой на данные пленных украинских военнослужащих.

«На территории промышленной зоны, примыкающей к Северодонецку, по подтвержденной нами информации от взятых нами в плен бойцов ВСУ, в общей сложности находятся около 300 человек, хотя с той стороны идет информация от том, что там до 800 человек гражданского населения. Из-за этого нам тяжело делать свою работу в стандартном формате для боевых действий, нам приходится эту работу делать более точечно и избирательно, потому что мы боимся нанести вред мирным жителям, которых туда силой загнали, заминировали помещение и прилегающую площадь, они там вынуждены находиться в виде живого щита», — сказал Алаудинов.

По его словам, жилые кварталы Севердонецка сейчас постоянно обстреливают тяжелым вооружением со стороны Лисичанска.

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