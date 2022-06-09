Страны, отказавшиеся платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребители стран, которые отказались платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок, новых отключений не планируется. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они уже отключены. Нет, [не планируется новых отключений]. Система работает, система налажена. Те, кто получают газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.