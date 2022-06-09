Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) подтвердила позицию одной из крупнейших российских консалтинговых компаний по версии RAEX
15:00 09.06.2022
8 июня был представлен список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX по итогам 2021 года.
Strategy Partners второй год подряд уверенно входит в топ-3 и занимает лидирующие позиции в рэнкинге в сегменте «Стратегическое планирование и организационное развитие» (по итогам 2020 года – 1-е место, по итогам 2021 года – 2-е место).
В этом году Strategy Partners также вошла в топ-5 консалтинговых компаний в области маркетинга и PR. В общем списке топ-100 компаний Strategy Partners вошла в двадцатку первых.
По экспертной оценке, выручка от услуг стратегического планирования и маркетинга российских консалтинговых компаний возросла за последний год на 28%, до 3,874 млрд руб.
«Общая выручка Strategy Partners в 2021 году увеличилась более чем на 40%. Появился дополнительный спрос на разработку стратегий в сфере цифровой трансформации компаний и процессов. Государственная политика в области цифровизации, поддержка приоритетных отраслей экономики также способствовали спросу на консалтинг. Сейчас актуальным становится пересмотр целей, рынков, производственных цепочек и команд, что требует привлечения консультантов и качественного экспертного сопровождения», – комментирует Валерия Плотникова, управляющий партнер Strategy Partners.
НОВОСТИ
- 15:32 09.06.2022
- Кремль не располагает информацией о судьбе пленных с «Азовстали» — Песков
- 15:12 09.06.2022
- СВО закончится, когда будут выполнены ее задачи — Песков
- 15:00 09.06.2022
- Запад пошел на прямой подлог, приняв коммюнике по БиГ без России — Захарова
- 14:35 09.06.2022
- В Москве подвели итоги интеллектуальных турниров для школьников
- 14:32 09.06.2022
- Страны, отказавшиеся платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок — Песков
- 14:12 09.06.2022
- В промзоне Северодонецка бойцы ВСУ удерживают около 300 мирных граждан — помощник главы ЧР
- 14:00 09.06.2022
- Более половины россиян выступают за ограничение въезда для мигрантов — замглавы АП
- 13:32 09.06.2022
- Рубль вновь укрепляется по отношению к доллару и евро
- 13:20 09.06.2022
- Суд Греции отменил решение, разрешавшее конфискацию иранской нефти в пользу США
- 13:05 09.06.2022
- Митрополит Корнилий стал лауреатом госпремии РФ за гуманитарную деятельность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать