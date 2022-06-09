Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) подтвердила позицию одной из крупнейших российских консалтинговых компаний по версии RAEX

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8 июня был представлен список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX по итогам 2021 года.

Strategy Partners второй год подряд уверенно входит в топ-3 и занимает лидирующие позиции в рэнкинге в сегменте «Стратегическое планирование и организационное развитие» (по итогам 2020 года – 1-е место, по итогам 2021 года – 2-е место).

В этом году Strategy Partners также вошла в топ-5 консалтинговых компаний в области маркетинга и PR. В общем списке топ-100 компаний Strategy Partners вошла в двадцатку первых.

По экспертной оценке, выручка от услуг стратегического планирования и маркетинга российских консалтинговых компаний возросла за последний год на 28%, до 3,874 млрд руб.

«Общая выручка Strategy Partners в 2021 году увеличилась более чем на 40%. Появился дополнительный спрос на разработку стратегий в сфере цифровой трансформации компаний и процессов. Государственная политика в области цифровизации, поддержка приоритетных отраслей экономики также способствовали спросу на консалтинг. Сейчас актуальным становится пересмотр целей, рынков, производственных цепочек и команд, что требует привлечения консультантов и качественного экспертного сопровождения», – комментирует Валерия Плотникова, управляющий партнер Strategy Partners.