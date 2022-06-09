СВО закончится, когда будут выполнены ее задачи — Песков
15:12 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная военная операция (СВО) России на Украине будет закончена, когда будут выполнены ее задачи, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [РФ Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — указал представитель Кремля.
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