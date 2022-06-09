Кремль не располагает информацией о судьбе пленных с «Азовстали» — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о дальнейшей судьбе пленных с «Азовстали», переведенных на территорию РФ. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Мы не располагаем такой информацией», — сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о том, есть ли решения по поводу дальнейшей судьбы пленных с «Азовстали», которые были переведены на территорию России.