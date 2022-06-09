Запад пошел на прямой подлог, приняв коммюнике по БиГ без России — Захарова
15:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены Руководящего комитета по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине (БиГ) пошли на прямой подлог, приняв без России коммюнике по встрече 7–8 июня. Об этом говорится в обнародованном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Впервые за всю более чем четвертьвековую историю многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в БиГ и в беспрецедентное нарушение всех существующих правил Россия как член руководящего комитета с момента его основания не была приглашена к участию в этом мероприятии. Более того, остальные члены данного консультативного органа и аппарат высокого представителя пошли на прямой подлог, приняв итоговое коммюнике встречи даже без упоминания нашей страны», — говорится в сообщении.
Захарова подчеркнула, что решения руководящего комитета, принятые без РФ, «нелегитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества».
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