Запад пошел на прямой подлог, приняв коммюнике по БиГ без России — Захарова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Руководящего комитета по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине (БиГ) пошли на прямой подлог, приняв без России коммюнике по встрече 7–8 июня. Об этом говорится в обнародованном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Впервые за всю более чем четвертьвековую историю многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в БиГ и в беспрецедентное нарушение всех существующих правил Россия как член руководящего комитета с момента его основания не была приглашена к участию в этом мероприятии. Более того, остальные члены данного консультативного органа и аппарат высокого представителя пошли на прямой подлог, приняв итоговое коммюнике встречи даже без упоминания нашей страны», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что решения руководящего комитета, принятые без РФ, «нелегитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества».