Спрос на услуги психиатров в частных клиниках весной вырос до 71% - СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на услуги психиатров в российских частных клиниках весной 2022 года вырос до 71%, психотерапевтов — до 23%, сообщили опрошенные ТАСС представители компаний. Например, количество пациентов психиатров многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника» выросло в марте на 71% по сравнению с январем текущего года и на 29% по сравнению с февралем, к психотерапевтам обратилось на 13% и 23% пациентов больше.

«Количество пациентов психиатров выросло в марте на 71% по отношению к январю и на 29% по отношению к февралю этого года. К психотерапевтам обратилось на 13% и 23% пациентов больше за эти же периоды. Рост пациентов психотерапевтов отмечается и год к году (+12% в марте и +21% в апреле), но уже в мае количество пациентов по отношению к прошлому году у данных специалистов снизилось на 11%», — сообщили в пресс-службе «СМ-Клиника».