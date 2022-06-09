ЕС призывает все страны мира не покупать у России вывезенное с Украины зерно

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз призывает все страны мира не покупать у России зерно, которое якобы было вывезено с Украины. Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», — сказал он.