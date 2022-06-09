Минпросвещения РФ утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом он заявил журналистам в четверг.

«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — сказал Кравцов.