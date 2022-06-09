Минпросвещения РФ утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага
16:32 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом он заявил журналистам в четверг.
«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — сказал Кравцов.
Новости
- 17:00 09.06.2022
- Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко
- 16:12 09.06.2022
- ЕС призывает все страны мира не покупать у России вывезенное с Украины зерно
- 16:10 09.06.2022
- «Зеленая кнопка» Сбера спасает жизни
- 16:00 09.06.2022
- Спрос на услуги психиатров в частных клиниках весной вырос до 71% - СМИ
- 15:32 09.06.2022
- Кремль не располагает информацией о судьбе пленных с «Азовстали» — Песков
- 15:12 09.06.2022
- СВО закончится, когда будут выполнены ее задачи — Песков
- 15:00 09.06.2022
- Запад пошел на прямой подлог, приняв коммюнике по БиГ без России — Захарова
- 15:00 09.06.2022
- Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) подтвердила позицию одной из крупнейших российских консалтинговых компаний по версии RAEX
- 14:35 09.06.2022
- В Москве подвели итоги интеллектуальных турниров для школьников
- 14:32 09.06.2022
- Страны, отказавшиеся платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать