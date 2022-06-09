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Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко

17:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корр. ТАСС из зала суда.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму назначить в качестве наказания смертную казнь», — говорится в приговоре.

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