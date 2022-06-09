Долю обязательной продажи валютной выручки будет устанавливать правкомиссия
18:40 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.
Согласно указу главы государства, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка».
В первой версии указа от 28 февраля доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была установлена в размере 80%. Позднее она была снижена до 50%.
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