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НОВОСТИ

Долю обязательной продажи валютной выручки будет устанавливать правкомиссия

18:40 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.

Согласно указу главы государства, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка».

В первой версии указа от 28 февраля доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была установлена в размере 80%. Позднее она была снижена до 50%.

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