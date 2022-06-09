Страна может быть либо суверенной, либо колонией — Путин
17:12 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», — заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями в четверг. «Потому что не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть», — пояснил он.
НОВОСТИ
- 18:42 09.06.2022
- Зеленский ввел санкции против Путина и ряда других политических деятелей РФ
- 18:40 09.06.2022
- Долю обязательной продажи валютной выручки будет устанавливать правкомиссия
- 18:00 09.06.2022
- Ярослав Качиньский не исключил, что Германия может вооружаться против Польши
- 17:55 09.06.2022
- Андрей Воробьев и Сергей Кравцов открыли образовательный форум «Наша Родина – Россия»
- 17:50 09.06.2022
- Клиентам Сбера доступно «Золото в слитках» от 1000 рублей
- 17:48 09.06.2022
- ЛДПР проведет акцию рядом с посольством США в поддержку названия «Площадь ДНР»
- 17:35 09.06.2022
- В Подмосковье 10 тысяч участников «Активного долголетия» поставили рекорд по скандинавской ходьбе
- 17:32 09.06.2022
- Могила основателя Омска Ивана Бухгольца обнаружена в центре Москвы
- 17:30 09.06.2022
- Андрей Воробьев и Игорь Щеголев открыли в Волоколамске музей семьи великого князя Константина Романова
- 17:00 09.06.2022
- Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать