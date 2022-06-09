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НОВОСТИ

Страна может быть либо суверенной, либо колонией — Путин

17:12 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.

«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», — заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями в четверг. «Потому что не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть», — пояснил он.

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