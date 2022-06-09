Клиентам Сбера доступно «Золото в слитках» от 1000 рублей
17:50 09.06.2022
У ряда клиентов Сбера появился доступ к двум новым фондам – «Золото в слитках» и «Золото в слитках 2», – которые позволяют инвесторам вложиться в физическое золото. Инвестиционные паи новых фондов предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Минимальная сумма инвестиций – 1000 руб. Вложиться в новые фонды можно непосредственно в премиальных отделениях СберПервого.
Инвестиционная стратегия новых фондов – сохранение средств инвесторов в слитках золота. Управляющая компания за счет активов новых фондов приобретает и хранит номерные слитки золота. Срок действия обоих фондов – 15 лет. Разница между ними в том, что первый фонд не предполагает возможности частичного вывода средств до окончания его срока, в то время как по второму фонду предусмотрено регулярное частичное погашение паев в размере не более 20% от стоимости чистых активов фонда. Возврат инвестиций в обоих фондах может производиться слитками золота или деньгами – по желанию владельца паев и в соответствии с правилами фонда.
Новые фонды дают инвесторам возможность сохранить свои сбережения в одном из наиболее востребованных сейчас активов – в драгоценных металлах. При этом паи фондов возможно будет продать на бирже. Ликвидность паев на Московской бирже обеспечит маркетмейкер, что позволит инвестору быстро реализовать паи с минимальным спредом к рыночной цене золота. Имущество фондов является общей долевой собственностью владельцев паев фонда, а значит, приобретая паи фондов, инвесторы становятся совладельцами слитков золота.
Валюта фондов – рубли. Комиссия управляющей компании составляет 0,75% от среднегодовой стоимости чистых активов фондов, инфраструктурные расходы – не более 1% в год. Комиссия при погашении не взимается.
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