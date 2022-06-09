Андрей Воробьев и Сергей Кравцов открыли образовательный форум «Наша Родина – Россия»

17:55

Фото пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Московской областисовместно с министром просвещения РФоткрыл форум «Наша Родина – Россия. Доброе слово – образование и воспитание в новой реальности». Мероприятие прошло на площадке регионального Дома правительства.

«Наша задача – положить начало активному взаимодополняемому сотрудничеству в части образования с Донецкой, Луганской народными республиками, знаю, что и представители образования из Херсона здесь присутствуют. Хочу всех поприветствовать! Постараемся сделать наши взаимоотношения плодотворными – у каждого из наших преподавателей, директоров и у вас есть свой опыт, традиции, методики. Мы заинтересованы, чтобы образование было на высоте, – сказал Андрей Воробьёв. – К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР мы восстановим 5 школ. Постараемся, чтобы они и по форме, и по содержанию были готовы к началу учебного года. Мы хотели предложить сегодня подписать соглашение с нашими 33 флагманскими школами, чтобы было партнерство. Для взаимообмена, думаю, это тоже интересная практика».

На форуме обсудили приоритетные вопросы социальной политики в области культуры, образования, воспитания детей и молодежи. Участники поделились наиболее эффективными педагогическими и социальными практиками. Отдельная тема – единая система дополнительного образования.

«Я очень рад, что сегодня у нас есть возможность пообщаться c учителями и директорами школ из Луганской и Донецкой народных республик. Очень важно восстановление наших связей, традиций, потому что у нас общие корни, нас связывает единая история, победы, достижения, – отметил Сергей Кравцов. – Сегодня мы будем обсуждать вопросы подготовки учителей. Я обращаюсь к коллегам из ДНР и ЛНР – нам очень важно «сверить часы», правильно ли мы делаем, все ли мы учли, может какие-то нужно дополнительные моменты обсудить в части вашей подготовки, давайте это сделаем. У нас решен вопрос с обеспечением всех школ учебниками, пособиями. С 1 сентября мы будем готовы к тому, чтобы Луганская и Донецкая народные республики полностью могли работать по нашим образовательным стандартам».

Министр добавил, что 14 июня стартует программа повышения квалификации учителей ДНР и ЛНР. К работе привлекли специалистов из российских педагогических вузов, преподавателей Луганского педагогического университета и педагогического факультета Донецкого университета. Будет переподготовлено порядка 15 тыс. человек по предметам естественно-научного направления, истории России, русскому языку и литературе.

Также организована работа по подготовке директоров школ и их заместителей. Министерство просвещения РФ даст возможность педагогам из ДНР и ЛНР присоединиться к профессиональным конкурсам «Учитель года» и «Воспитатель года».

В пленарном заседании также приняли участие председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, СПО и просветительской деятельности Наталья Кравченко. В режиме ВКС выступили руководитель департамента образования и науки военно-гражданской администрации Херсонской области Татьяна Кузьмич, министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков .

«Мы всегда чувствовали поддержку России в становлении нашей системы образования. Выбрали для себя российские стандарты и программы, ведем обучение на любимом нами русском языке. Сегодня у нас уже 11 школ успешно прошли российскую аккредитацию, и еще больше – готовятся к этом упроцессу. Несмотря на то, что мы подвержены сильнейшим обстрелам, все-таки, проводим ЕГЭ,- сказал Михаил Кушаков. – Мы и дальше с помощью России будем развивать свою интеграционную программу и работать над тем, чтобы стать единым образовательным пространством. Благодарим за помощь министерство просвещения РФ – сделаем все, чтобы наши дети получили хорошее российское образование. Благодарю Московскую область за поддержку, которую она оказывает в восстановлении наших разбитых школ, делает все, чтобы дети смогли войти в светлые классы, оборудованные по последнему слову техники».

В ходе форума состоялось подписание 33 соглашений об информационно-методическом сотрудничестве между флагманскими школами Московской области и школами Донбасса. Первыми это сделали:

- лицей №22 им. Героя Советского Союза в Воскресенске и Новоазовская школа №3;

- Балашихинский лицей и Седовская школа администрации Новоазовского района;

- средняя общеобразовательная школа №3 в Чехове и школа №37 им. А.Н. Линева в Луганске.

«Мы надеемся на тесное сотрудничество и учащихся, и, конечно, педагогического состава. Нам хотелось бы обменяться методическим опытом, помочь друг другу вырасти в профессиональном плане. Я считаю, что у нас на Луганщине достаточно опытные учителя, которые также могут поделиться своими наработками», – сказала директор школы №37 им. А.Н. Линева Светлана Алтухова.

Учебные заведения будут сотрудничать по ряду педагогических направлений с целью развития системы образования Донбасса. В частности, совершенствовать учебно-методический комплекс и образовательные программы с учетом современных технологий и требований ФГОС, повышать квалификацию и профессиональное мастерство учителей и управленческих команд школ ДНР и ЛНР. В планах – и реализация совместных проектов, направленных на улучшение качества общего начального, основного и среднего образования и воспитания с целью популяризации русской культуры.

«Задача, которую мы с коллегами решаем – создание единого образовательного пространства. Оно не ограничено территориями и находится ровно там, где люди разговаривают на русском языке. Поэтому, в данном случае, говоря о сотрудничестве с конкретной школой (Седовская школа Новоазовского района), у нас есть интересные задумки. Мы сегодня уже обменялись некоторыми идеями, учитывая особенности каждой из школ», – рассказал директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов.

Московская область намерена поддержать коллег, поделившись не только образовательными технологиями последних лет, но и собственными наработками.

«Педагогическое сообщество не имеет границ. Главная задача всех учителей и управленцев в образовании – это развитие детей и формирование их социального потенциала. Мы, как флагманская школа, с удовольствием поделимся с коллегами опытом реализации проектов, таких как pre-school – эффективная начальная школа, школа полного дня и умные каникулы», – отметила директор средней общеобразовательной школы №3 г.о. Чехов Екатерина Пыхтина.

Учителя из Донбасса смогут посетить ведущие учебные заведения региона, ознакомиться с организацией процесса обучения, а также получить необходимые методические рекомендации.