Путин уверен, что на долю современной России выпало «возвращать и укреплять»
19:20 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг, проводя аналогию с эпохой Петра Великого.
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