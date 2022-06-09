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НОВОСТИ

Путин уверен, что на долю современной России выпало «возвращать и укреплять»

19:20 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг, проводя аналогию с эпохой Петра Великого.

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