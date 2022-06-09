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НОВОСТИ

Зеленский ввел санкции против Путина и ряда других политических деятелей РФ

18:42 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина. Об этом говорится в указе, опубликованном в четверг сайте главы украинского государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, — говорится в указе Зеленского, датированном 9 июня. Имя российского лидера — Путин Владимир Владимирович — и других официальных лиц содержится в тексте приложения к указу Зеленского. Документ вступает с силу с момента его опубликования.

Перечень санкций, введенных Украиной в отношении президента РФ, содержит стандартный набор ограничительных мер, санкции действуют бессрочно. В списке санкционных мер — отказ в предоставлении и отмена виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины, лишение государственных наград Украины. С список также входят такие меры, как блокирование активов на территории Украины в случае наличия таковых, запрет на приобретение земельных участков на Украине, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Санкции также коснутся пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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