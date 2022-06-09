Кадыров сообщил о завершении зачистки Камышевахи

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы чеченского подразделения и 6-го казачьего полка завершили зачистку населенного пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в своем телеграм-канале сообщил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченского Республике и 6-го казачьего полка. Заместитель командира полка Межед Уцмигов проводит небольшой экскурс для журналистов в местах, где до недавнего времени шли ожесточенные бои с иностранными наемниками и всей остальной нацистской нечистью», — написал Кадыров.

Он отметил, что иностранные наемники, как и украинские националисты, окапываются в непосредственной близости от жилых домов и там же размещают боевую технику. «При бегстве бравые укровояки оставляют западное вооружение, которое и без того у них в большом дефиците», — отметил глава Чечни.

Кадыров также рассказал, что сбежавшие националисты в настоящий момент осели в населенном пункте Врубовка. «Ни один националист и тем более наемник не уйдет от наказания за совершенные злодеяния. В этом я ничуть не сомневаюсь», — добавил он.