Кадыров сообщил о завершении зачистки Камышевахи
20:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы чеченского подразделения и 6-го казачьего полка завершили зачистку населенного пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в своем телеграм-канале сообщил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченского Республике и 6-го казачьего полка. Заместитель командира полка Межед Уцмигов проводит небольшой экскурс для журналистов в местах, где до недавнего времени шли ожесточенные бои с иностранными наемниками и всей остальной нацистской нечистью», — написал Кадыров.
Он отметил, что иностранные наемники, как и украинские националисты, окапываются в непосредственной близости от жилых домов и там же размещают боевую технику. «При бегстве бравые укровояки оставляют западное вооружение, которое и без того у них в большом дефиците», — отметил глава Чечни.
Кадыров также рассказал, что сбежавшие националисты в настоящий момент осели в населенном пункте Врубовка. «Ни один националист и тем более наемник не уйдет от наказания за совершенные злодеяния. В этом я ничуть не сомневаюсь», — добавил он.
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