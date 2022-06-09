Те, кто покинул Россию и прекратил здесь деятельность, пожалеют об этом — Путин

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия — это страна с огромными возможностями, и те, кто в нынешней ситуации решил покинуть ее, прекратить здесь деятельность, позже пожалеют об этом. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с молодыми предпринимателями.

«В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем — мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями», — считает глава государства.

По словам Путина, многие из зарубежных компаний жалеют, что приходится уходить из России. Но это, как считает президент, проявление «внутреннего состояния этих стран, которые не могут принимать суверенных решений».

«А мы — суверенная страна. Мы должны быть устремлены в будущее. И мы устремлены в будущее. Но это будущее может быть создано только такими людьми, как вы, поэтому страна на вас рассчитывает», — подытожил он, в заключение пожелав всем участникам встречи успехов.